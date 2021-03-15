المغرب.. 5 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 488937 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8723 حالة.
وأكدت المعطيات الرسمية تماثل 392 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 475849 شخصا.
المصدر : روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة