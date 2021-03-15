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الإثنين، 15-03-2021 08:23 ص

305 إصابات

المغرب.. 5 وفيات جديدة بكورونا

مغرب
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 488937 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8723 حالة.

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وأكدت المعطيات الرسمية تماثل 392 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 475849 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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