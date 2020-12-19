المغرب .. 50 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 412393 حالة.



وأضافت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت 50 وفاة جديدة، مقابل 55 يوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6854.

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وأوضحت، أن 2727 فردا تعافوا من المرض، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 372725 حالة شفاء.



ولم تحدد الحكومة المغربية ، بعد موعدا لبدء حملة للتطعيم بلقاح مضاد للفيروس، وقال بيان للقصر الملكي المغربي في وقت سابق، إنها "ستكون مجانية، وستشمل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما".



وتشمل المرحلة الأولى للحملة تطعيم العاملين في الصفوف الأمامية بقطاعات الأمن والصحة والتعليم وكذلك من يعانون الأمراض المزمنة.

المصدر : روسيا اليوم

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