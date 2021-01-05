الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل بعد شكوى من المواطنين ويوعز بحل فوري

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا

إربد: ضبط متسول متنكر بملابس نسائية

وزارة الصحة تدعو المواطنين لحجز جرعاتهم من اللقاح

التربية تكشف عن خطة عودة الطلبة للمدارس الفصل القادم

لجنة الاوبئة : الوقت مناسب للعودة للمدارس والجامعات

الثلاثاء، 05-01-2021 07:31 ص

656 إصابة جديدة

المغرب ..53 وفاة جديدة بكورونا

1120201612121836838819
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين، 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1005 إصابات يوم الأحد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 443802.

اضافة اعلان

وسجلت الوزارة كذلك 53 وفاة جديدة ، ما يرفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في المغرب إلى 7538، كما تعافى 1579 مريضا ليرتفع عدد المتعافين إلى 414972.


وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب ، قد صرح بأن تحقيق المناعة الجماعية رهن الوصول إلى تطعيم 60 في المئة من السكان على الأقل.


وأضاف أن اللقاحين الصيني والبريطاني ، اللذين اختارتهما المغرب لمقاومة فيروس كورونا "تعترف بهما الهيئات المعنية للأدوية في كلا البلدين".

 

وأعلن الطالب، أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاح لتطعيم 25 مليون من سكان البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ff401a24c59b72361300f62

لوس أنجلوس .. تحرك عاجل للحفاظ على احتياطي الأوكسجين بمستشفياتها

5ff3f81842360470e15f6774

الغذاء والدواء الأمريكية ترفض تخفيض جرعة اللقاحات ضد كورونا

1-1393327

موديرنا تعتزم مضاعفة إنتاج لقاحها إلى 600 مليون جرعة

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

نيويورك تسجل أول إصابة بكورونا من السلالة الجديدة

1-1402992

مصر تعلن تراجعاً بعدد اصابات كورونا اليومية

5ff378ab96933

جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا

أخبار متعلقة
رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

42 وفاة بكورونا في المغرب و8 بالجزائر

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

217 وفاة بكورونا في تركيا و276 بأوكرانيا

تونس

تونس..72 وفاة جديدة بكورونا

فحص-كورونا-الاردن

75 وفاة بكورونا في المغرب و11 بالجزائر

كورونا-9-1583496549

إيران: 284 وفاة و10827 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

الهند تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا