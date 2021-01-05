المغرب ..53 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين، 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1005 إصابات يوم الأحد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 443802.

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وسجلت الوزارة كذلك 53 وفاة جديدة ، ما يرفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في المغرب إلى 7538، كما تعافى 1579 مريضا ليرتفع عدد المتعافين إلى 414972.



وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب ، قد صرح بأن تحقيق المناعة الجماعية رهن الوصول إلى تطعيم 60 في المئة من السكان على الأقل.



وأضاف أن اللقاحين الصيني والبريطاني ، اللذين اختارتهما المغرب لمقاومة فيروس كورونا "تعترف بهما الهيئات المعنية للأدوية في كلا البلدين".



وأعلن الطالب، أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاح لتطعيم 25 مليون من سكان البلاد.

المصدر : روسيا اليوم

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