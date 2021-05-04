الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 08:15 ص

4 وفيات جديدة بالفيروس

المغرب .. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مغرب


الوكيل الإخباري - تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المغرب بشكل ملموس إذ سجلت المملكة 56 إصابة نزولا من 294 إصابة رصدت أمس.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 511912 إصابة.

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بينما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 9032 بعد تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس.


أما حالات الشفاء فارتفعت إلى 498624 حالة، بعد تماثل 209 حالات للشفاء اليوم.


وكان المغرب أعلن اكتشاف أول حالتي إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من الفيروس، وقالت وزارة الصحة المغربية إن الحالتين سجلتا لدى وافد ومخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب.


وأوضحت الوزارة في بيان أن الإصابتين سجلتا في مدينة الدار البيضاء، وأكدت أنه تم تكفل الحالتين ومخالطيهما "وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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