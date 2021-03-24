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الأربعاء، 24-03-2021 08:41 ص

569 إصابة

المغرب .. 6 وفيات جديدة بكورونا

كون
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8775، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 492403.


وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 480100، بعد تسجيل 543 حالة شفاء.


وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل حالتي وفاة و125 إصابة بالفيروس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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