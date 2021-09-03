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الجمعة، 03-09-2021 12:37 م

المفوضية الأوروبية استرازينيكا يتفقان على عودة إمدادات لقاح كورونا

استرا


الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع شركة "استرازينيكا" المنتجة للقاحات المضادة لكوفيد-19، ينهي حالة التقاضي القائمة بين الطرفين منذ أشهر أمام المحكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

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ويضمن الاتفاق، حسب بيان المفوضية تسليم ما تبقى من جرع اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 التي تنتجها الشركة، بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 27 آب 2020، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء .


وينص الاتفاق على تسليم 135 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021 و65 مليون جرعة بحلول نهاية 2022.


وكانت الشركة قد سلمت 100 مليون جرعة للاتحاد بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يعني أنها ستفي بتعهداتها القانونية وتسلم 300 مليون جرعة بموجب العقد.


وتعهدت المفوضية بتقديم جداول منظمة لمواعيد التسليم للدول الأعضاء، حيث "سيتم اللجوء للشروط الجزائية في حال حصل أي تأخير إضافي"، وفق البيان.
يذكر أن المفوضية الأوروبية توجهت للقضاء البلجيكي من أجل حل النزاع مع شركة استرازينيكا بعد تأخرها في تسليم اللقاحات واتهامها بمعاملة زبائنها بصورة تفضيلية.


في هذا السياق، بلغت نسبة المواطنين الأوروبيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-19 حتى الآن 70 بالمئة من مجمل عدد سكان دول الاتحاد، لكن الفروق لا تزال واضحة بين الدول.

 

بترا


 




 

 


 

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