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الجمعة، 20-11-2020 11:56 ص

المفوضية الأوروبية: توقع طرح لقاحات كورونا بالأسواق منتصف الشهر القادم

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الوكيل الاخباري - توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيوتك، ضد (كوفيد-19) منتصف الشهر القادم إلى دول الاتحاد.

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وكانت فون دير لاين تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الليلة الماضية بعد انتهاء أعمال القمة الأوروبية الافتراضية، وفق ما أوردت وكالة اكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

 

وتستند المسؤولة الأوروبية على تقارير الوكالة الأوروبية للأدوية، التي تؤكد أن طرح الجرعات الأولى من اللقاحين المذكورين سيكون ممكنا، "هذا فيما لو سارت الأمور كما هو مخطط لها" حسب قولها.


واستطردت فون دير لاين، قائلة بأن الكميات الأولى ستكون قليلة، داعية الدول الأعضاء لوضع مخططات لتحديد استراتيجيات توزيع اللقاح والمجموعات المستحقة له بالدرجة الأولى.


بدوره، اكد رئيس المجلس الأوروبي، ضرورة الاستمرار في بذل الجهود وتعلم دروس الماضي من أجل تفادي موجة ثالثة في أوروبا، مشيرا الى ان الوضع لا يزال خطيرا رغم بعض المؤشرات الإيجابية.

 

--(بترا)

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