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الأربعاء، 25-08-2021 08:01 ص

المكسيك.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة و940 وفاة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء عن تسجيلها 18262 إصابة و940 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و249 ألفا و878 حالة، وعدد الوفيات 254 ألفا و466 حالة.


وفي وقت سابق، تجاوزت المكسيك عتبة الـ3 ملايين إصابة بفيروس كورونا يوم 11 أغسطس، وعتبة الـ 250 ألف وفاة في 18 أغسطس الجاري حسب البيانات الرسمية، بينما تشير السلطات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى من ذلك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

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