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الأربعاء، 02-06-2021 08:10 ص

المكسيك.. أكثر من 4 آلاف وفاة جديدة بكورونا

مكس
توضيحية


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4272 حالة وفاة بعد إعادة النظر في حصيلة الوفيات.

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وأكد وزير قسم علم الأوبئة في وزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا خلال مؤتمر صحفي، أن الزيادة الحادة في الحصيلة اليومية للوفيات تعود لتأكيد عدد من حالات الوفاة التي كان يشتبه سابقا بأنها ناجمة عن فيروس كورونا.


وقال إنه قد يكون هناك تحديث لحصيلة الإصابات أيضا خلال الأيام القادمة.
وأشارت بيانات الوزارة يوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و420 ألفا و659 حالة منذ بدء انتشار الوباء.


وكانت الحكومة المكسيكية تشير دائما إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى بكثير على الأرجح مما تم تسجيله رسميا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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