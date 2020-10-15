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الخميس، 15-10-2020 07:16 ص

كثيرون لا يثقون بالمستشفيات

المكسيك.. الاقتراب من تسجيل 85 ألف حالة وفاة بكورونا

مك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 4056 إصابة جديدة بفيروس كورونا و478 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وتؤكد الحكومة على أن الأرقام المعلنة لا تشكل العدد الحقيقي للمصابين، وأنه من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب رداءة الواقع الصحي للبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا ارتفع في البلاد ليبلغ 829396 حالة، فيما بلغت الوفيات 84898 حالة.

 

وبينت، أن كثيرين لا يثقون بالمستشفيات والمراكز الطبية ويفضلون التعامل من المرض بالطرق البدائية، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان بموت المصابين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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