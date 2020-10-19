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الإثنين، 19-10-2020 07:16 ص

108 حالات وفاة جديدة

المكسيك .. تراجع واضح في أعداد وفيات وإصابات كورونا

مك
توضيحية


الوكيل الإخباري - شهدت المكسيك ، تسجيل 108 حالات وفاة و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم الاثنين.

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وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في المكسيك إلى 86167 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 851227 حالة.


ويعد ذلك تراجعا في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، حيث أعلنت المكسيك فجر الأحد عن تسجيل 355 حالة وفاة و5447 إصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأشارت السلطات المكسيكية، بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.


تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.


يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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