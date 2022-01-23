المكسيك تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أشهر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، أمس السبت، تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء فيروس كورونا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بتسجيل 364 وفاة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي شارفت فيه الإصابات العالمية على عتبة 350 مليون إصابة، وتجوزت الوفيات حاجز 5 ملايين و600 ألف حالة.



وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في المكسيك إلى 303085.

تعد حصيلة الوفيات الرسمية في المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتي تجاوزت 303 آلاف وفاة، خامس أعلى معدل في العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.

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