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السبت، 21-08-2021 08:44 ص

المكسيك تسجل أكثر من 21.8 ألف إصابة و761 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل أكثر من 21.8 ألف إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

وجاء في بيان وزارة الصحة المكسيكية: "تم تسجيل 21897 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و 761 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و197108 إصابات، والوفيات إلى 252080 وفاة".

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وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من المعلن. وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المسجل بنسبة 60 في المئة على الأقل.

وتكافح المكسيك موجة جديدة من الإصابات بكورونا، مع وصول الحالات اليومية لمستويات قياسية مرتفعة، وتجاوز عدد الوفيات الرسمي 252 ألفا، مما يجعلها من بين أكثر دول العالم وفاة بكورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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