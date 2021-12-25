المكسيك تسجل 162 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة، عن تسجيلها 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما تقترب حصيلة ضحايا الجائحة فيها من مستوى 300 ألف متوف.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة بارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 162 حالة، مقارنة مع 198 في بيانات الأربعاء و149 الخميس، لتصل إلى مستوى 298670 حالة.



وذكرت الوزارة أنها رصدت 3520 إصابة جديدة بالمرض مقارنة مع 3319 في إحصائية الأربعاء و3363 الخميس، لتبلغ حصيلة الحالات مستوى 3947284.

روسيا اليوم



