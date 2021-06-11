الجمعة 11-06-2021
الوكيل الاخباري

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا

مصر تحذر إثيوبيا من أي إجراءات أحادية

مصر وفرنسا تجريان تدريبات جوية مشتركة

أفريقيا على شفا موجة جديدة من كورونا

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

تونس: 76 وفاة و2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الحكومة : تكثيف الرقابة لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع

الخارجية تدين الاعتداءات الاسرائيلية في القدس واستمرار الانتهاكات

السماح لمتلقي لقاح كورونا بالتجول خلال الحظر بعد 5 ايام

الجمعة، 11-06-2021 08:08 ص

المكسيك تسجل 3672 إصابة و227 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مكسيك


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الخميس، تسجيلها 3672 إصابة و227 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

اضافة اعلان

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3672، مقابل 3855 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2445538 حالة.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 227 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 253 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 229580 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.


وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.


وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ف

هيئة أمريكية تدرس تقارير حول التهابات في القلب أعقبت تلقي لقاح كورونا

كورونا

أفريقيا على شفا موجة جديدة من كورونا

كورونا

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-غزة0000

تونس: 76 وفاة و2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اط

إيطاليا ترصد 2079 إصابة و88 وفاة جديدة بكورونا

سعو

السعودية تسجل 1286 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
مصر

مصر تسجل 34 وفاة و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا

60bfe7c84c59b73bf931680c

المكسيك.. 3855 إصابة و253 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هند

الهند تسجل مستوى قياسيا بالمعدل اليومي لوفيات كورونا

2021-02-05T102219Z_1680304958_RC2AML9FZ50D_RTRMADP_3_MERCK-BIONTECH-LIPIDS

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

السعودية

السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

اعراض اللقاح 2

بريطانيا: تطعيم أكثر من 7 ,54 مليون شخص بلقاح كورونا