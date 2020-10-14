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الأربعاء، 14-10-2020 11:06 ص

المكسيك تسجل 475 وفاة و 4295 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت المكسيك، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 475 وفاة و4295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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ونقلت وكالة الانباء المكسيكية الرسمية عن وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات إرتفع إلى 825 ألفًا و340 اصابة، فيما بلغت الوفيات 84 ألفًا و 420 وفاة .


وسجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى ثامن أكبر حصيلة للإصابات.


وتجدر الإشارة إلى أن أميركا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم.


 




 

 


 

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