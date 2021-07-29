الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

أسماء مراكز تطعيم اليوم الخميس

الحرارة حول معدلاتها الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإمارات تؤكد دعمها الكامل لتونس

الكويت.. إنهاء مهام وزير شؤون الديوان الأميري

الاحتلال يعتقل حارس الأقصى رجائي الترهي خلال عمله

الأمانة تعلن ساعات عمل الباص السريع

الصحة العالمية: ملتزمون بدعم الكويت لتخطي عقبة كورونا

إعفاء المدير العام للتلفزيون التونسي

جيش الاحتلال يصيب 8 فلسطينيين شمالي الضفة

الخميس، 29-07-2021 07:46 ص

المكسيك تسجل 537 وفاة جديدة بكورونا

6101dc55423604164767aded


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الأربعاء، تسجيلها 19028 إصابة و537 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

اضافة اعلان


وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5920، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2.791 مليون حالة.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 537 وفاة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 239616 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.


وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.


وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6102305c423604164767ae10

الصحة السعودية تجيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا بعد التعافي مباشرة

e

منظمة الصحة: سلالة كورونا الروسية لا تمثل خطرا

5

الصحة العالمية: ملتزمون بدعم الكويت لتخطي عقبة كورونا

7202124223128576519487

كندا: انتشار كورونا بشكل أسرع بمقاطعة ألبرتا ينذر بالخطر

لقاح كورونا

السماح لمن تلقى اللقاح من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدخول انجلترا دون حجر

تنزيل (1)

اليونان ستقدم 150 ألف جرعة لقاح للأردن

أخبار متعلقة
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعارض اعتماد شهادة الخلو من كورونا شرطا للسفر

كورونا متحور

أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

9999124522

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

1123936_1609351949

المكسيك تسجل 232 وفاة و9581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ww

إيطاليا: 31 وفاة و480 إصابة بكورونا

102020189441754

المتحور دلتا يهدد بإعادة العالم إلى المربع الأول