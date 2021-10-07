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الخميس، 07-10-2021 07:01 ص

المكسيك تسجل 713 وفاة جديدة بكورونا

مكسيك


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر الخميس، تسجيلها أكثر من 700 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في المكسيك.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7697 مقابل 7682 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3.699 مليون حالة.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 713 وفاة ناجمة عن المرض مقارنة مع 790 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 280607 أشخاص، بنسبة فتك حوالي 7.6%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.


وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.


وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في المكسيك أعلى بنسبة 60%.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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