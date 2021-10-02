المكسيك تسجل 7388 إصابة جديدة بكورونا و471 وفاة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 7388 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، و471 وفاة خلال اليوم الأخير.

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وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 3 ملايين و671 ألفا و611 إصابة منذ بدء الوباء.



وبلغت حصيلة الوفيات 277 ألفا و976 حالة.



وتشير الحكومة المكسيكية إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله رسميا. كما تشير البيانات المنشورة مؤخرا إلى أن حصيلة الوفيات الحقيقية جراء الفيروس قد تكون أعلى بنسبة 60% مما تم تأكيده رسميا.

المصدر : روسيا اليوم

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