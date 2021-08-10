المكسيك تطلب من أميركا تزويدها بلقاح كورونا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن المكسيك ستطلب من الولايات المتحدة حوالي 3.5 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا وسط موجة ثالثة من الوباء.



وقال أوبرادور إنه يعتزم مناقشة طلب اللقاح مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال مكالمة مقررة في وقت لاحق اليوم الاثنين، مبينا أن الولايات المتحدة عرضت على المكسيك لقاح "موديرنا"، لكن المسؤولين المكسيكيين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقات المطلوبة في الوقت المناسب، لذا فهم يفكرون الآن في لقاح "فايزر".

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وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح "جونسون أند جونسون" للمكسيك في يونيو، وتبرعت حتى الآن بأكثر من 4 ملايين جرعة لقاح للمكسيك بشكل عام.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أبلغت المكسيك عن ما يقرب من 3 ملايين حالة إصابة بكورونا وأكثر من 244000 حالة وفاة، وتم إعطاء ما يقرب من 70 مليون جرعة لقاح، كما تم تطعيم 20% من السكان بشكل كامل.



المصدر : روسيا اليوم