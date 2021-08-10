الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 10/8/2021

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يحث طالبان على إنهاء هجومها العسكري

نحو 12 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

أسعار الذهب الثلاثاء 10/8/2021

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة دورا

تهنئة من الوكيل الإخباري بمناسبة رأس السنة الهجرية

الولايات المتحدة في صدارة إصابات كورونا في العالم

أجواء صيفية عادية الثلاثاء

الكويت : تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كوريا الجنوبية: استمرار ارتفاع إصابات كورونا

الثلاثاء، 10-08-2021 08:17 ص

المكسيك تطلب من أميركا تزويدها بلقاح كورونا

611189e842360459b3429bdf


الوكيل الإخباري - قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن المكسيك ستطلب من الولايات المتحدة حوالي 3.5 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا وسط موجة ثالثة من الوباء.

وقال أوبرادور إنه يعتزم مناقشة طلب اللقاح مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال مكالمة مقررة في وقت لاحق اليوم الاثنين، مبينا أن الولايات المتحدة عرضت على المكسيك لقاح "موديرنا"، لكن المسؤولين المكسيكيين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقات المطلوبة في الوقت المناسب، لذا فهم يفكرون الآن في لقاح "فايزر".

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح "جونسون أند جونسون" للمكسيك في يونيو، وتبرعت حتى الآن بأكثر من 4 ملايين جرعة لقاح للمكسيك بشكل عام.


ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أبلغت المكسيك عن ما يقرب من 3 ملايين حالة إصابة بكورونا وأكثر من 244000 حالة وفاة، وتم إعطاء ما يقرب من 70 مليون جرعة لقاح، كما تم تطعيم 20% من السكان بشكل كامل.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الهند

إصابات كورونا اليومية في الهند تتراجع إلى أقل مستوى منذ 5 اشهر

d756b9c0-62bd-4a0d-8e19-d2cc9787fa1d

الولايات المتحدة في صدارة إصابات كورونا في العالم

1-1446550

روسيا.. وفاة 9 مرضى بسبب انقطاع الأكسجين

78-102449-maxico-corona-virus-death_7014560x400

270 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

لقاح كورونا

الكويت : تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

روسيا كورونا

كوريا الجنوبية: استمرار ارتفاع إصابات كورونا

أخبار متعلقة
6101dc55423604164767aded

المكسيك تسجل 537 وفاة جديدة بكورونا

w

الصحة العالمية: لا ننصح حاليا تلقي جرعات معززة

135-100955-corona-world-deaths-brazil-critical-france_700x400

البرازيل .. 41 ألف إصابة و1333 وفاة جديدة بكورونا

1

أميركا تتراجع عن توصياتها بشأن الكمامات

60ff4ba34236042b686f504a

171 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

60fe3b424c59b749f049652e

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا