المكسيك تنتظر دفعة جديدة من سبوتنيك V الروسي

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المكسيكية أنها ستستلم شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا قبل نهاية الشهر الجاري.

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و أعلمت وزارة الصحة المكسيكية جميع الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" أنه من المقرر أن تصل شحنة جديدة من اللقاح الأسبوع المقبل، وعلى الأرجح يوم الثلاثاء القادم.



ووزعت السلطات المكسيكية 14.36 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، من أصل 18.88 مليون جرعة تم توريدها وإنتاجها في البلاد.



وتلقى 3.9 مليون شخص في المكسيك الجرعة الأولى والثانية، فيما تم تطعيم 7.3 مليون شخص آخر بالجرعة الأولى من اللقاح.



ووفقا لوزارة الصحة المكسيكية، اقتربت حصيلة الإصابات الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد من 2.5 مليون إصابة، وتوفي 212466 شخصا حتى الآن.

روسيا اليوم