السبت 12-12-2020
الوكيل الاخباري

مقاطع فيديو مثيرة للجدل تنتشر بسرعة البرق في الأردن

التربية تنشر البروتوكول الصحي للامتحان التكميلي

وفيات السبت 12/12/2020

أسعار الذهب السبت 12/12/2020

ارتفاع طفيف على الحرارة

تونس : 43 وفاة و1290 إصابة جديدة بكورونا

إسبانيا تسجل 280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: 12 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة تنشر تطورات الحالة الوبائية بالاردن

غزة: تسجيل 400 إصابة جديدة بـ"كورونا"

السبت، 12-12-2020 10:12 ص

المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا

99c396531ac665741b903928e017294b


الوكيل الاخباري - وافقت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم السبت، الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.

اضافة اعلان

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.، بحسب رويترز. 


وسجلت المكسيك 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و693 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379 وحالات الوفاة إلى 113019.


وتجاوزت عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم 70 مليونا و538 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة أكثر من 1.58 مليون حالة وفاة بجميع أنحاء العالم.


يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_1Q00AC_797413_highres

ألمانيا: 496 وفاة و28438 إصابة جديدة بكورونا

21c2b2f4-9656-42c9-befb-2013d0fa37d7_16x9_600x338

الأرجنتين.. أكثر من 7 الاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

5f914a67423604289b3a0c50

غزة: 13 وفاة و505 إصابة بكورونا

كوز

ألمانيا .. 496 وفاة بكورونا

42020392313329177871

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

كون

كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أخبار متعلقة
457444

الإنتربول: لقاحات كورونا تعادل الذهب السائل وهي معرضة للسرقة

shutterstock_1851344719

الكشف عن موعد اعتماد وبدء التطعيم بلقاحي فايزر ومودرنا في أمريكا

download

المكسيك تجتاز حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

SJM-Z-CoronavirusFrance-0125

عالم صيني: 20-40 في المئة من مرضى كوفيد-19 لا يعانون من أعراض

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

المكسيك تسجل 626 وفاة جديدة بفيروس كورونا

09VIRUS-PFIZER-EXPLAINER-articleLarge

شركة بيونتك مطورة لقاح كورونا مع فايزر: نحاول تأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل