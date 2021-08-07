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السبت، 07-08-2021 02:28 م

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري- أصدرت مكسيكو سيتي وست ولايات مكسيكية (من أصل 32 ولاية) تحذيرا باللون الأحمر، بعدما ارتفعت إصابات كوفيد – 19 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقالت وزارة الصحة الفيدرالية إن درجة التحذير في العاصمة وصلت اللون "الأحمر" في نظام تحذير مرمز بالألوان للوباء، لكن مسؤولي مكسيكو سيتي زعموا أنهم ما زالوا في المستوى البرتقالي، ما يسمح بنشاط تجاري أوسع.

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من جهتها قالت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم: "لا نعتقد أنه يجب علينا إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بل علينا تسريع وتيرة التطعيم".

وحتى أمس الجمعة، سجلت المكسيك أكثر من 144 ألف حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني، بزيادة 4.6 بالمائة عن الذروة السابقة التي حدثت في يناير.

وشهدت البلاد 243733 حالة وفاة مؤكدة لأشخاص تم اختبارهم، لكن الدولة لا تقوم بالكثير من الاختبارات، وتشير دراسات شهادات الوفاة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا يقترب من 370 ألفا.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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