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السبت، 24-10-2020 12:20 م

أنباء بأن العقار ليس له فعالية

المكسيك : نرفض استخدام عقار أمريكي ضد كورونا

مكن
نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز قاتيل


الوكيل الإخباري - أكدت المكسيك الجمعة أنها لن تتبع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في الموافقة على استخدام عقار "ريمديسيفير"، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينس، في علاج الإصابات بكوفيد-19.

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وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت الخميس على استخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية معتبرةً إياه العقار الوحيد المسموح به في البلاد لعلاج المصابين بالوباء.

وسبق لهيئة الضبط الصحي المكسيكية "كوفيبريس" أن رفضت مرتين السماح باستخدام عقار "ريمديسيفير" حسب نائب وزير الصحة هوغو لوبيز قاتيل الذي قال خلال ندوته الصحفية الدورية "ليس لدينا أوامر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية" موضحا أن "كوفيبرييس" "توصلت إلى أن الأدلة لا تشير إلى فائدة وفعالية كافية" لهذا الدواء.
 

في المقابل، قالت المنظمة العالمية للصحة الأسبوع الماضي إن هذا العقار، الذي تردد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عولج به مؤخرا، ليس له فعالية أو أن فعاليته ضعيفة في إنقاذ المصابين بالفيروس بشكل خطير من الموت.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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