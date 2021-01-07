الخميس 07-01-2021
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الخميس، 07-01-2021 12:42 م

المكسيك: 1165 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الخميس تسجيل 1165 وفاة و 13345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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ونقلت وكالة الانباء المكسيكية الرسمية عن الوزارة قولها، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و479835 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات 129987.


وأعلنت الوزارة أن الزيادة الجديدة في الإصابات والوفيات هي اعلى حصيلة سجلت في يوم واحد منذ تشرين الأول الماضي.


--(بترا)

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