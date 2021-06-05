المكسيك.. 206 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيلها 206 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات إلى 228 ألفا و568 حالة.

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وأشارت بيانات وزارة الصحة التي نشرت يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء بلغ مليونين و614 ألفا و579 حالة، وتعافى مليون و936 ألفا و266 شخصا حتى الآن.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الوقت الحالي يبلغ 20525 إصابة.

يذكر أن السلطات المكسيكية قامت في وقت سابق بمراجعة حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا، مما أدى لارتفاعها، حيث أضيفت إليها حالات وفاة كانت هناك شكوك بأسبابها.



وتشير البيانات الحكومية المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية لإصابات ووفيات كورونا أعلى من الحصيلة المعلنة رسميا على الأرجح.

المصدر : روسيا اليوم