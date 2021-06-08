المكسيك .. 34 وفاة بكورونا جديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت المكسيك الاثنين تسجيل 881 إصابة جديدة بـ"كوفيد – 19"، و34 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 2434562 إصابة، وإجمالي الوفيات بـ228.838 حالة.

اضافة اعلان



وتؤكد بيانات حكومية منفصلة في البلاد نشرت مؤخرا، أن عدد ضحايا الوباء الحقيقي، قد يكون أكثر بنسبة 60% من المعلن، بسبب انخفاض الوعي الصحي لدى السكان وعدم تبليغهم عن حالات الإصابة والوفاة.



وتأتي المكسيك في المرتبة الـ15 عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا.

المصدر : روسيا اليوم