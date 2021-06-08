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الثلاثاء، 08-06-2021 08:17 ص

881 إصابة

المكسيك .. 34 وفاة بكورونا جديدة

مكسيك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت المكسيك الاثنين تسجيل 881 إصابة جديدة بـ"كوفيد – 19"، و34 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 2434562 إصابة، وإجمالي الوفيات بـ228.838 حالة.

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وتؤكد بيانات حكومية منفصلة في البلاد  نشرت مؤخرا، أن عدد ضحايا الوباء الحقيقي، قد يكون أكثر بنسبة 60% من المعلن، بسبب انخفاض الوعي الصحي لدى السكان وعدم تبليغهم عن حالات الإصابة والوفاة.


وتأتي المكسيك في المرتبة الـ15 عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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