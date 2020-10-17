السبت 17-10-2020
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السبت، 17-10-2020 08:49 ص

تسجيل 6751 إصابة جديدة

المكسيك .. 419 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت المكسيك اليوم السبت، 419 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل ، 6751 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 85704 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 841661 حالة.

وتعد المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس (كورونا) في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر : دنيا الوطن

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