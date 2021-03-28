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الأحد، 28-03-2021 08:40 ص

4922 إصابة

المكسيك .. 567 وفاة جديدة بكورونا

كك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية السبت تسجيل 4922 إصابة، و567 وفاة جديدة بـفيروس كورونا.

وأشارت الحكومة المكسيكية إلى أنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة، بسبب ضعف الوعي الصحي للسكان".

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وسجلت المكسيك إجمالي إصابات بكورونا بلغ مليونين و224767 حالة، وحصيلة وفيات بلغت 201429 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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