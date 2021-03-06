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السبت، 06-03-2021 09:03 ص

6797 إصابة

المكسيك ..712 وفاة جديدة بكورونا

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مكسيكو


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 6797 إصابة و712 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الخميس.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6797، مقابل 7521 الخميس، لتصل إلى مستوى 2119305 حالات.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 712 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 822 حالة الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 189578 شخصا.


وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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