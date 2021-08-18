المكسيك ..877 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الثلاثاء تسجيل 14814 إصابة و877 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و123 ألفا و252 حالة، وعدد الوفيات 249 ألفا و529 حالة.

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ويأتي ذلك بعد تسجيل المكسيك الأسبوع الماضي حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغت نحو 25 ألف إصابة.



وتجاوزت المكسيك يوم الأربعاء الماضي عتبة الـ3 ملايين إصابة بفيروس كورونا حسب البيانات الرسمية، بينما تشير السلطات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى من ذلك.

المصدر : روسيا اليوم