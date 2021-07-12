الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات لتونس من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا

الوكيل الإخباري- وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد.

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وأفادت مصادر إعلام سعودية، بأن "ملك السعودية وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، وذلك استجابة لطلب الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، إن "المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، و150 سريرا طبيا، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، كما تشتمل على 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و 180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG)".



المصدر: روسيا اليوم