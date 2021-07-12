الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

الدواء الأميركية تحذر من لقاح جونسون آند جونسون

فرنسا تلزم الأطقم الطبية بالتطعيم

واشنطن ستتبرع بنصف مليار جرعة لقاح لعدة دول

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل طوقان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

شركات أردنية جديدة تنضم لمركز قطر للمال

البيئة تبحث مع العالمي للنمو الأخضر خطته للأعوام المقبلة

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق لـ36

تونس: تراجع ملحوظ بوفيات كورونا

جرش: انطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على الثروة الحرجية

الإثنين، 12-07-2021 10:33 م

الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات لتونس من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا

سلمان بن عبدالعزيز


الوكيل الإخباري- وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر إعلام سعودية، بأن "ملك السعودية وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، وذلك استجابة لطلب الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

 

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، إن "المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، و150 سريرا طبيا، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، كما تشتمل على 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و 180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG)".


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الدواء الأميركية تحذر من لقاح جونسون آند جونسون

s

فرنسا تلزم الأطقم الطبية بالتطعيم

w

واشنطن ستتبرع بنصف مليار جرعة لقاح لعدة دول

كورونا

تونس: تراجع ملحوظ بوفيات كورونا

w

كندا تقدم 18 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا للدول النامية

اليونان

اليونان تفرض تطعيما إلزاميا ضد كورونا على بعض فئات السكان

أخبار متعلقة
تونس

الجزائر تقرر إرسال 250 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى تونس غدا الثلاثاء

تونس

تونس .. انقطاع الكهرباء يؤدي إلى تلف عدد من لقاحات كورونا

السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

تونس: 83 وفاة و3467 إصابة جديدة بكورونا

thumbs_b_c_30f4e07245f323f5df22ea0b4126dcb1

تونس.. فرض حظر شامل في عدة مناطق

1

تونس: 105 وفيات و 2345 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

تونس: 89 وفاة و 2000 إصابة جديدة بكورونا