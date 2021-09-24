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الجمعة، 24-09-2021 03:23 م

النرويج تعلن إلغاء معظم قيود كورونا والعودة للحياة الطبيعية

نروج


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة النرويجية أنها قررت إلغاء معظم القيود الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية تقريبا.

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وأعلنت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الـ16.00 من يوم غد بالتوقيت النرويجي.


ووفقا للقواعد الجديدة، لن يتعين على المواطنين النرويجيين الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولن تكون هناك أي قيود على عدد المشاركين في الفعاليات الجماعية، لكن سيظل من واجب من تثبت إصابته بكورونا دخول العزل الصحي، مع إبقاء بعض القيود عند دخول البلاد.

 

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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