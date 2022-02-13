الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 10:12 ص

النمسا.. احتجاج الآلاف على التطعيم الإجباري ضد كورونا

6207db714236047293244454


الوكيل الاخباري- تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة النمساوية فيينا احتجاجا على قيود جائحة كورونا والتطعيم الإلزامي ضد الفيروس.

اضافة اعلان

 

وبدأت "المظاهرة الضخمة" في ميدان "هيلدينبلاتز"، حيث انتشر المتظاهرون على طول شارع "رينغشتراسه" الرئيسي، مما قيد حركة المرور في الشارع جزئيا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للتلقيح الاجباري"، و"جسدي قراري"، مرددين شعارات مختلفة منها "مقاومة"، فيما تقوم مروحية تابعة للشرطة بدوريات في السماء فوق المتظاهرين.

ودخل قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا في النمسا حيز التنفيذ في 5 فبراير الجاري، ويسري القانون على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمسجلين في النمسا.

واعتبارا من 15 مارس المقبل، ستراقب الشرطة الامتثال للالتزام، وقد يصل الحد الأقصى للغرامة خلال العام إلى 3.6 ألف يورو.

وليس هذا أول احتجاج جماهيري ضد الإجراءات التقييدية والتطعيم الإلزامي، فتقريبا كل يوم سبت يخرج سكان فيينا للتظاهر، والتي باستثناء عدد قليل من الاعتقالات، سلمية بشكل عام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بريطانيا تسجل 52 وفاة و 41270 إصابة بفيروس كورونا

q

فرنسا : احتجاز 81 شخصا بعد حملة قافلة الحرية

PHOTO-2022-02-13-08-37-37

دراسة لمختبر بيولاب الطبي : الجرعة المعزّزة فعّالة في تنشيط الخلايا التائية عند متلقي كافة أنواع اللقاحات

6208f20142360456804d469d

حالات الإصابة بكورونا تتراجع في العالم لأول مرة منذ نوفمبر

6208dccb4236041a1721d260

روسيا: سبوتنيك V أصبح اللقاح الأكثر استخداما في مكسيكو سيتي

download

غزة: 11 وفاة و1305 اصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
6206cc284c59b74b933a7da3

بيانات جديدة عن اختبارات لقاح كوفي فاكس المصري

61f29dcb42360414cb4be889

ولاية جزائرية تسجل 17 إصابة بكورونا وسط الأطفال ومن ضمنهم مواليد جدد

61efc2a2423604311f489153

ألمانيا تتجه نحو سن قانون التطعيم ضد كورونا الإلزامي

كورونا

ثلثا أعراض لقاح كورونا وهمية لا وجود لها.. دراسة تكشف

61e3d4ee4c59b733296159e6

روسيا..وفيات كورونا عند أدنى مستوى منذ نصف عام

61e2c36b4c59b7018403f9e4

عالم فيروسات يتوقع موعد نهاية كورونا