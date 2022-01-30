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الأحد، 30-01-2022 09:27 ص

النمسا.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على التطعيم الإلزامي

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الوكيل الاخباري- خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا احتجاجا على التطعيم الإلزامي الذي سيسري في البلاد اعتبارا من الرابع من فبراير القادم.

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وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مسيرة حاشدة نظمت وسط المدينة تحت شعارات مناهضة للتطعيم الإلزامي وفرض جوازات التلقيح في البلاد، مع انتشار أمني مكثف أمام المقرات الرسمية.

 

وأصبحت النمسا أول دولة أوروبية تلزم مواطنيها بتلقي اللقاح ضد كورونا، وذلك على خلفية زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات في البلاد في الأيام الأخيرة.

وأعلنت السلطات النمساوية اليوم عن خطط لتخفيف بعض القيود الوبائية السارية حاليا في البلاد.

وأكد المستشار النمساوي كارل نيهامر أنه من المقرر اعتبارا من الخامس من فبراير السماح للمطاعم بالبقاء مفتوحة حتى منتصف الليل، عوضا عن الساعة العاشرة مساء حاليا.

كما من المزمع إلغاء القواعد التي تمنع بشكل فعال الأشخاص غير الملحقين من دخول المتاجر والمطاعم، ولن تكون هناك، اعتبارا من 12 فبراير، حاجة لإثبات حالة التطعيم أو التعافي من عدوى "كوفيد-19" لدخول المتاجر.

ثم من المقرر السماح اعتبارا من 19 فبراير دخول المطاعم لكل من يمكنه إثبات التطعيم أو الشفاء من الفيروس أو يحمل نتيجة فحص سلبية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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