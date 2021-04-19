الإثنين 19-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة: ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة يفقدها فاعليتها

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 5.4 مليون دينار

الامن العام يحذر الاردنيين من سرقة حسابات الواتساب

انحسار الكتلة الحارة غدا

وزير الداخلية يلتقي السفير الامريكي في عمان

أسراب من الجراد تصل الى عمان ووزارة الزراعة تحذر المواطنين - فيديو

30 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟

إيعاز ملكي بعد زيارة أسواق السلام

الصحة لـ الوكيل : البدء بإعطاء لقاح سبوتنيك V الروسي في المملكة

عاجل

شاهد بالفيديو | أسراب من الجراد تصل الى عمان ووزارة الزراعة تحذر المواطنين

الإثنين، 19-04-2021 02:26 م

النمسا تعلن عن شراء لقاح سبوتنيك الروسي

db53d61bddbcad733c0b97ba0e96df56_M


الوكيل الإخباري- أعلن المستشار سيباستيان كورتس في بيان لوكالة "سبوتنيك" أن الحكومة النمساوية اتفقت على شراء لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي الذي سيتم استخدامه بعد تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

اضافة اعلان

وقال: "لقد اتفقنا على شراء مليون جرعة من لقاح سبوتنيك، والذي يتم استخدامه بالفعل في أكثر من 50 دولة. ونتطلع إلى التسجيل السريع من قبل المنظم الأوروبي EMA ، لأن كل لقاح إضافي سيساعدنا في إنقاذ الأرواح ، وإنقاذ الوظائف والعودة إلى الحياة الطبيعية."


في أوائل مارس/آذار، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن EMA قد بدأت فحصًا متسقًا لملف تسجيل اللقاح الروسي. ستختبر الوكالة اللقاح وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.


تمت الموافقة على Sputnik V في ما يقرب من 60 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة. تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة The Lancet.

 

المصدر-سبوتنيك عربي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ع

30 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

RNA-COVID-vaccine-lg_0

ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟

607d27c64c59b727fa74e512

الهند تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا

b4ac24ee-42de-4347-8aeb-b1668906fe63

'تجارب التحدي'.. لماذا يصاب البعض بفيروس كورونا مرتين؟

607d41254c59b727fa74e542

روسيا تسجل استقرارا في الوضع الوبائي المتعلق بكورونا في الأسابيع الأخيرة

607bf00e4236040911441d63

بريطانيا: متطوعون يتعمدون الإصابة بكورونا في سبيل العلم

أخبار متعلقة
man-hands-using-hand-sanitizer-gel-at-pharmacy-royalty-free-image-1595621541

وهم كبير.. إجراء اتبعناه لكبح كورونا ثم تبين أنه غير مفيد

istock-1254958282-1024x683

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.. قم بإجراء اختبار كورونا فوراً

22474

العثور على نوع جديد من الفيروس التاجي في رومانيا

image (74)

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى فيروس كورونا

1433827

الصحة العالمية تؤكد إمكانية نقل البشر لفيروس كورونا لأنواع معينة من الحيوانات

ginp-trojan-coronavirus-finder-featured

اكتشاف سلالة مزدوجة لكورونا في أمريكا.. وتحذير من خطورتها