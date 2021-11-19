النمسا تفرض إغلاقاً شاملاً بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- أعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ اليوم الجمعة، أن الحكومة ستفرض إغلاقًا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقّحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتّخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كورونا.

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وأكد المستشار النمساوي في مؤتمر صحفي في ولاية تيرول، حيث التقى مسؤولي الحكومة ، بأن النمسا ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارًا من الأول من شباط المقبل، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .



وأشار إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتباراً من الاثنين وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام.

وقال "رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متّهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجومًا على النظام الصحي".



وبدأت النمسا مطلع الأسبوع الجاري، فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقّحين أو من تعافوا مؤخرًا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك. لكن الإصابات واصلت ارتفاعها.



بترا