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الثلاثاء، 14-12-2021 12:34 م

الهند: أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 571 يومًا

الهند


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أدنى حصيلة يومية بالإصابات بفيروس كورونا، منذ 571 يومًا.

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وبحسب ما نقلت صحيفة "إنديا توداي" عن وزارة الصحة، تم رصد 5784 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و703 آلاف و644 مصابا. وأضافت الصحيفة أن الوزارة أبلغت عن وفاة 252 شخصا، خلال الفترة نفسها، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 475 ألفا و888 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 34 مليونا و138 ألفا و763 حالة.


يشار إلى أن الهند لا تزال تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأميركية.

 

بترا


 




 

 


 

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