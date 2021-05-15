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السبت، 15-05-2021 10:29 ص

الهند .. أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

هند
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الهندية تسجيل أكثر من 326 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و3.8 ألف حالة وفاة.

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وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليوم، السبت: "تم تسجيل 326098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 24.37 مليون إصابة، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد تراجعا طفيفا في الوفيات اليومية إلى 3890 حالة وفاة، ليبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات 266207".

 

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي وحده.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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