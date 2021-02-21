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الأحد، 21-02-2021 04:37 م

خطة لتطعيم حوالي 300 مليون شخص

الهند.. أكثر من 11 مليون شخص تم تطعيمهم بلقاح ضد كورونا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم تجاوز 11 مليون شخص، وهذا أعلى معدل تطعيم على مستوى العالم ضد فيروس كورونا.

وبحسب الوزارة، يتم حاليا التطعيم بلقاحين: "كوفيشيلد/أسترازينيكا"، (هو الاسم المحلي للدواء الذي تم تطويره من قبل الشركة البريطانية السويدية Astrazeneca وجامعة أكسفورد)، ولقاح "كوفاكسين" الهندي، الذي تطوره شركة بَهارات بيوتك الهندية.

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وكان وزير الصحة الهندي قد صرح مؤخرا بأن عمليات التطعيم للفئة ذوي الأعمار من 50 سنة وما فوق ستبدأ اعتبار من مارس المقبل.
وبدأت عملية التطعيم في الهند منذ الـ 16 يناير.
وذكرت السلطات الهندية في وقت سابق أنها تسعى لتطعيم حوالي 300 مليون شخص بحلول يوليو من هذا العام.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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