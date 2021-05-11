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الثلاثاء، 11-05-2021 09:18 ص

الهند.. الأطباء يحذرون من استخدام روث البقر في علاج فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- حذر الأطباء في الهند مواطنيهم من استخدام روث البقر في علاج فيروس كورونا، مشيرين إلى عدم وجود أي دليل علمي على فعالية الروث الذي قد يؤدي استخدامه إلى انتشار أمراض أخرى.

وفي ولاية غوجارات غرب الهند، يذهب البعض إلى حظائر الأبقار مرة واحدة في الأسبوع ليدهنوا أجسادهم بروث البقر وبولها على أمل أن يعزز ذلك مناعتهم ضد فيروس كورونا أو يساعدهم على التعافي منه.

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وقال غوتام مانيلال بوريسا المدير المساعد في إحدى شركات الأدوية عن هذه الممارسة: "نرى.. حتى الأطباء يأتون إلى هنا.. ويعتقدون أن هذا العلاج يحسن مناعتهم ويمكنهم من الذهاب والعناية بالمرضى دون خوف". 

وأثناء انتظار المشاركين لمزيج الروث والبول على أجسادهم حتى يجف، يعانقون الأبقار في الحظيرة أو يكرمونها، ويمارسون اليوغا لزيادة مستويات الطاقة ثم يغتسلون بالحليب أو اللبن.

وتسببت جائحة الفيروس التاجي في حدوث كارثة في الهند، حيث تم الإبلاغ عن 22.66 مليون إصابة و246116 حالة وفاة حتى الآن، فيما يقول الخبراء إن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من خمسة إلى عشرة أضعاف.

ويكافح المواطنون في جميع أنحاء البلاد للعثور على أسرّة في المستشفيات أو أوكسجين أو أدوية، مما يترك الكثيرين يموتون بسبب نقص العلاج.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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