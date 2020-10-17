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السبت، 17-10-2020 02:49 م

تشمل اختبارات السلامة والمناعة

الهند .. الموافقة على إجراء الاختبارات السريرية للقاح ضد كورونا

لقاح
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الوكيل الإخباري - وافقــت السلطات الهندية الخاصة بمراقبة الأدوية، على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثانية والثالثة للقاح الروسي "سبوتنيك-V" في الهنــد، وفق ما أعلن عنه صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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وقال الصندوق ، اليوم السبت: "سيتم إجراء تجارب متعددة تحت المراقبة، وستشمل اختبارات السلامة والمناعة".


واتفق صندوق الاستثمار والشركة الهندية لصناعة الأدوية على التعاون لإجراء تجارب سريرية للقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك-V" في الهند في سبتمبر الجاري، وكجزء من الاتفاقيات، سيوفر الصندوق 100 مليون جرعة من اللقاح، بعد الحصول على الموافقة من السلطات الهندية المختصة.


تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك-V"، الذي أنتجه معهد "غاماليا" الروسي قد حصل على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية، في أغسطس الماضي، ليصبح أول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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