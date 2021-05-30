الهند: الوضع الوبائي يستمر بالتحسن

الوكيل الإخباري- أعلنت الهند، اليوم الأحد، عن تسجيل أدنى حد للزيادة اليومية بالإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوماً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وسجلت الهند 165553 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتسبب هذا الفيروس في وفاة 3460 حالة جديدة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.



وفي بياناتها، كشفت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 27.9 مليون إصابة، في حين أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 325972.

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المصدر- روسيا اليوم



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