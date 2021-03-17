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الأربعاء، 17-03-2021 02:07 م

الهند .. انجاز المرحلة الثالثة من اختبارات سبوتنيك V

تلا
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت شركة الأدوية الهندية Dr Reddy Laboratories، إنها أنجزت المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة، أنها كانت قد اتفقت في وقت سابق، مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، على تنفيذ هذه التجارب السريرية على اللقاح.

وقال ممثل الشركة، لموقع Business Line، إن المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح "سبوتنيك V"، جرت بمشاركة حوالي 1.5 ألف متطوع في إطار دراسة على مجموعة مزدوجة تم تنظيمها بعشوائية وخاضعة للتحكم الوهمي.

وأكد ممثل الشركة، أنه "سيتم نشر نتائج اختبار المرحلة الثالثة، في أوائل أبريل".

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المصدر : روسيا اليوم

 

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