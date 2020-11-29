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الأحد، 29-11-2020 12:58 ص

الهند تبدأ بإنتاج لقاح كورونا في غضون أسبوعين

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة هندية عملاقة السبت أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارئ لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرة الى أن حالة الإرباك التي تحيط بمدى فعاليته لن تتسبب بتأخير توزيعه.

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وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لـ "معهد امصال الهند" (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له، إن المعهد سيكون قادرا اعتبارا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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