الجمعة 04-06-2021
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الجمعة، 04-06-2021 10:52 م

الهند تحذر من أخطر متحورات كورونا

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الوكيل الاخباري - ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في تقرير نُشر، الجمعة، أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند سلالة شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.
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وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 بالمئة عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.

وحذروا من أن "الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها".

 




 

 


 

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