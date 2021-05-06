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الخميس، 06-05-2021 08:47 م

الهند.. تحول عربات ' الـتوكتوك ' لسيارات إسعاف تنقل مصابي كورونا

تكتوك


الوكيل الإخباري - حولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات الـ"توكتوك" إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات، في ظل نقص عدد سيارات الإسعاف.

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وأصبح استدعاء الإسعاف في الهند صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب.


واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.


وجهزت الحكومة بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توكتوك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات مع توفير أسطوانات أكسجين عند الحاجة.


ويفصل حاجز من البلاستيك بين سائق التوكتوك والركاب في الخلف وبدأت الخدمة رسميا يوم الثلاثاء، علما أنها متاحة بالمجان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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