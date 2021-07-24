الوكيل الإخباري- قال رئيس المعهد الهندي للعلوم الطبية، رانديب غوليريا، أن الهند تخطط لإطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا بحلول سبتمبر القادم، بعد حصول الشركات المنتجة للقاحات على الموافقة المناسبة.

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وأعلن غوليريا، "أعتقد أن شركة " Zydus Cadila" قد أجرت التجارب الضرورية، وتتوقع حاليا موافقة طارئة. ويجب أن تنتهي تجارب (لقاحات) "Covaxin" و"Bharat Biotech" على الأطفال بحلول أغسطس أو سبتمبر، وقبل ذلك الوقت يجب أن نحصل على الموافقة على الاستخدام".



وأضاف، "آمل بأن نبدأ تطعيم الأطفال بحلول سبتمبر القادم، مما سيكون حافزا كبيرا لقطع سلسلة نقل العدوى".



وأعلنت الحكومة الهندية سابقا عن خططها لتطعيم كافة المواطنين البالغين بحلول نهاية العام الجاري. وحتى صباح اليوم السبت، استخدمت الهند 427 مليون 882261 جرعة من اللقاحات.

المصدر: روسيا اليوم