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الإثنين، 26-07-2021 08:07 ص

الهند.. تراجع طفيف في معدل إصابات كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 39.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

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وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين، "تم تسجيل  تسجيل 39361 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".


وطبقا لإحصاء لرويترز يبلغ الآن إجمالي الإصابات في الهند 31.4 مليون إصابة مما يجعلها ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة.
وسجلت السلطات الصحية أمس 39742 إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يجعله تراجعا طفيفا في معدل الإصابات اليومية.


بالمقابل أعلنت الهند الخميس الماضي عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء "الفطر الأسود" الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى.

 

 المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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