الهند .. تراجع ملحوظ في الإصابات اليومية بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل نحو 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في تراجع ملحوظ عما سجلته عند 42.7 ألف إصابة.

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وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية ، "تم تسجيل 38948 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 32.9 مليون إصابة".



كما تم تسجيل 219 حالة وفاة خلال يوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 440 ألف وفاة.



وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر : روسيا اليوم

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